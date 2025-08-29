Известная «охотница на маньяков» приедет в Екатеринбург
Фото - © t.me/sasha_sulim
В Екатеринбург приедет журналистка и блогер Саша Сулим, ставшая известной благодаря своим подкастам и интервью с ангарским маньяком Михаилом Попковым, сообщает Е1.ru.
Сулим выступит с лекцией на фестивале «Контур Фест: Пикник ИТ», которое состоится 13 сентября в Парке Маяковского. Начало фестиваля в 12:00.
Также на мероприятие приедут писатель Алексей Иванов, биолог Михаил Гельфанд, математик Андрей Райгородский, популяризатор космоса Александр Хохлов и научпоп-блогер, педагог Высшей школы экономики и медиаменеджер Александр Файб.
Музыкальными хэдлайнерами фестиваля станут группы NEMIGA и DOSE. Для посетителей на площадке «Контур Феста» будут организованы игровые и зоны отдыха.
Для участия в мероприятии необходима регистрация. Для этого необходимо перейти по ссылке.