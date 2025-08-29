сегодня в 14:05

Известная «охотница на маньяков» приедет в Екатеринбург

В Екатеринбург приедет журналистка и блогер Саша Сулим, ставшая известной благодаря своим подкастам и интервью с ангарским маньяком Михаилом Попковым, сообщает Е1.ru .

Сулим выступит с лекцией на фестивале «Контур Фест: Пикник ИТ», которое состоится 13 сентября в Парке Маяковского. Начало фестиваля в 12:00.

Также на мероприятие приедут писатель Алексей Иванов, биолог Михаил Гельфанд, математик Андрей Райгородский, популяризатор космоса Александр Хохлов и научпоп-блогер, педагог Высшей школы экономики и медиаменеджер Александр Файб.

Музыкальными хэдлайнерами фестиваля станут группы NEMIGA и DOSE. Для посетителей на площадке «Контур Феста» будут организованы игровые и зоны отдыха.

Для участия в мероприятии необходима регистрация. Для этого необходимо перейти по ссылке.