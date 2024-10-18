сегодня в 17:24

Исторический мемориал «Звонница» в Лобне обновят к декабрю

В подмосковной Лобне проводятся работы по улучшению состояния территории мемориала «Звонница». Работы не затрагивают захоронения воинов, расположенные на глубине 2 метра.

Состояние гранита, а также покрытия площадки со временем испортилось и требовало ремонта. Сейчас ведутся работы по изменению территории. Рабочие демонтируют старое покрытие и гранитные плиты.

При снятии гранитных плит облицовки специалисты обнаружили аварийное состояние бетонных конструкций каркаса. Их демонтировали для того, чтобы выстроить новые. Все работы планируется завершить к декабрю 2024 года.

Мемориал «Звонница» открыли в Центральном парке в 2000 году.