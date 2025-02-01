Исполнительница «Сигма-боя» отказалась говорить о скандале вокруг песни в Европе

Одна из исполнительниц детского хита «Сигма-бой» Мария Янковская отказалась как-либо комментировать скандал вокруг песни, который возник в Европе, сославшись, что это политика, а о политике она не говорит, так как не разбирается, пишет SHOT .

В центре скандала оказался популярный российский трек «Сигма-бой», который европейские политики намерены запретить. Они усмотрели в композиции про независимого молодого человека угрозу прогрессивным ценностям Европы, опасаясь, что песня может способствовать распространению патриархальных взглядов и пророссийских настроений.

Юная певица и ее соавтор Betsy решили воздержаться от публичных заявлений по поводу возможной блокировки композиции в Европе. По словам артистки, они научились не реагировать на негативные отзывы и критику в свой адрес.

Общественная организация «Сорок сороков» выступила с инициативой запретить детский трек из-за чрезмерно откровенных танцев юных исполнительниц. По мнению активистов, неприемлемо, когда девочки копируют взрослые манерные движения и демонстрируют излишне провокационную пластику.

Однако популярность композиции «Сигма бой» продолжает расти как в России, так и за рубежом. Песня не только возглавляет музыкальные рейтинги, но и привлекает внимание европейских диджеев, которые создают на нее различные ремиксы, несмотря на существующие ограничения.

Ранее сообщалось, что блогер и дизайнер Артемий Лебедев публично заступился за хит «Сигма-бой». По его мнению, эта песня не только прекрасна, но и заразительна в том смысле, что если ее услышал — хочется постоянно напевать.