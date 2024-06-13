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Instasamka отсудила у Ярушина 2 млн рублей за исполнение своей песни

Певица Instasamka отсудила более 2 млн рублей у актера Стаса Ярушина за песню «За деньги да», сообщает SHOT.

Конфликт произошел еще в сентябре 2023 года. Артистка Мия Бойка пришла на шоу Стаса Ярушина «МузLoft». Артистка вместе с музыкантами актера раскритиковала композицию «За деньги да» и вокальные данные Instasamkи. После этого Бойка сама спела песню.

Instasamkа потребовала публичных извинений, поскольку ей не понравилось исполнение композиции. Директор артистки подал в суд на Ярушина за нарушение авторских прав и выиграл дело.

Ярушин должен выплатить артистке 2 млн рублей за неправомерное использование музыкального произведения, 150 тыс. рублей за оплату юристов, 43,6 тыс. рублей за оформление нотариального протокола и госпошлину 39 тыс. рублей.