Инстасамка напомнила Мэйби Бэйби об образе семиклассницы в возрасте 20+ лет

После того как певица Виктория Лысюк, более известная как Мэйби Бэйби, опубликовала разгромный дисс (оскорбительный куплет/песня — ред.) в отношении певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, и между ними начался скандал, который начал постепенно угасать, Зотеева спровоцировала вторую волну хайпа. Она напомнила в своем Telegram-канале Лысюк о том, что та, будучи взрослой женщиной, пять лет эксплуатировала образ сексуальной семиклассницы.

В своем диссе Лысюк раскритиковала Зотееву за то, что в съемках одного из клипов она задействовала 15-летнюю сестру, образ которой якобы намеренно сексуализировала. Инстасамка напомнила оппонентке об ее собственном образе, который она эксплуатировала пять лет.

«Сексуализация детского образа. Странно, что она вообще подняла эту тему, ведь в 2017-2022, когда ей было 21-26 лет, она 5 лет строила из себя семиклассницу в группе „Френдзона“, пела песни о жизни несовершеннолетних, будучи уже взрослой и зрелой женщиной, она использовала: детский тон голоса, игрушки и одежду, похожую на детскую, повторяющиеся темы: проблемы в учебе, субкультуры, депрессивное состояние», — рассказала Зотеева.

По словам Инстасамки, в своих треках Мэйби Бэйби также часто поднимала темы селфхарма (самоповреждение — ред.) и продажу запрещенных веществ в школах. После этого она задала прямой вопрос Лысюк: «Что тебе нужно было от школьников?».

Комментарии к своему посту Инстасамка закрыла. Однако подписчики поддержали ее огромным количеством реакций. На момент публикации заметки пост Зотеевой посмотрели более 65 тысяч раз.