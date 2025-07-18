Мэйби Бэйби выложила разгромный дисс на Инстасамку, а Зотеева ей жестко ответила

Певица Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк) выложила в Telegram-канале разгромный дисс на Instasamka (Дарью Зотееву), где заявила, что ее муж Moneyken (Олег Еропкин) изменяет, и рассказала про ряд других нелицеприятных вещей. В ответ Инстасамка раскрыла неприятные подробности из жизни своей оппонентки.

Мэйби Бэйби назвала клип про оппонентку «Неблагополучная семья», указав в скобках Instasamka & Moneyken Diss. В песне Лысюк сказала, что Еропкин якобы изменяет Зотеевой.

«Он писал фанатке: „Приеду?“ Знаю еще двух, кому писал, если по секрету», — заявила Мэйби Бэйби.

Лысюк упомянула, что Зотеева якобы пригласила на съемки клипа «Пампим нефть» свою 15-летнюю сестру, где пелось «Таких сочных женщин в мире точно нет».

«Эй, ты что, сексуализируешь детей?» — спросила Мэйби Бэйби.

В клипе, по словам Лысюк, девушки трясут ягодицами. Еще там рекламировали алкоголь, а, значит, ребенку в таких условиях не место.

«Помогаешь с луком и делаешь ей фото. Облегает платье, повернулась в кадр попой», — говорит в песне Мэйби Бэйби про сестру Instasamka.

Лысюк заявила, что Зотееву якобы презирает ее отец и не звонит на день рождения.

«Его понять можно, ведь его ребенок рекламировал наркошопы и травил коллег по цеху за любую оплошность. Он ушел, как осознал, что воспитал монстра», — добавила Мэйби Бэйби.

Instasamka не оставила дисс без ответа. Она отметила, что ответный трек скоро будет готов и выложила его отрывок в свой Telegram-канал.

В посте Зотеева опровергла информацию о том, что Еропкин ее абьюзит и изменяет. По словам Instasamka, именно Лысюк множество раз бросали, поэтому тема отношений для нее якобы «слишком».

«Лучше расскажи людям про свои отношения с вебкой. Странно то, что девочка из неблагополучной семьи, которая стала вебкамщицей и продавала свое тело за пару баксов всяким извращенцам, смеется над ситуацией в моей семье», — написала Instasamka.

Ранее Дарья Зотеева заявила, что на концертах Виктории Лысюк и Дарьи Шихановой (Доры) еще несколько лет назад скручивали и выводили из зала молодых людей, которые кричали «Россия». Также Instasamka говорила, что Мэйби Бэйби якобы занималась «пропагандой разного рода экстремистских движений», выпуском песен про наркотики и суицид.