Информация о том, что танцор сломал ногу на балете «Щелкунчик», оказалась ложной

После спектаклей «Щелкунчик» в рамках новогоднего елочного представления 5 января в СМИ распространилась ложная информация, что артист «Кремлевского балет» сломал во время показа ногу и был госпитализирован.

Источник данного инфоповода остается неизвестен.

Главный балетмейстер театра «Кремлевский балет» заслуженная артистка РФ Александра Тимофеева рассказала, что 5 января во время выступления один из артистов кордебалета повредил связку. Никакого перелома у него нет, гипс ему не накладывали. Более того, он дотанцевал спектакль до конца.

В последующих спектаклях танцовщика заменили, в настоящее время он восстанавливается и в скором времени вернется на сцену.

«Это совершенно штатная, рабочая ситуация. Профессиональная деятельность артистов балета, как и спортсменов, изначально связана с определенными рисками, прежде всего, в моменты прыжков и приземлений, и не травмируется только тот, кто не работает. Повреждения связок, кстати, встречаются наиболее часто. В этой связи удивляет только то, что, запуская информацию в медиапространство, никто из её авторов не посчитал необходимым уточнить, насколько она соответствует действительности, и не обратился с интересующим его вопросом в театр. Тогда бы подобное недоразумение попросту не возникло бы», - отметила Тимофеева.