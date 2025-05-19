«Импровизаторы», Олеся Иванченко и Влад А4 выступят на VK Fest 2025

До VK Fest 2025 остались считанные недели, организаторы продолжают раскрывать интересные детали о готовящемся масштабном мероприятии приближающегося лета. Оказалось, что посетителей своим творчеством порадуют 110 инфлюенсеров, среди которых «импровизаторы», Олеся Иванченко, Влад А4, Аня Pokrov, Егор Шкред (Егорик) и Ида Галич, сообщила пресс-служба «ВКонтакте» .

В 2025 году VK Fest будет проходить в 5 российских городах. Все инфлюенсеры распределятся между ними. Самые активные поклонники смогут выйти на одну сцену вместе с кумирами.

Перед зрителями будут выступать в том числе блогеры, среди которых Карина Кросс, стендап-комики, одним из которых будет Гурам Амарян. Музыканты, комики и другие артисты в том числе проведут афтограф-сессии, спортивные челленджи и разыграют ценные призы.

В Челябинске ведущим фестиваля станет видеоблогер Дима Масленников. В Сириусе гостей поприветствует стендап-комик Гурам Амарян, в Казани — ведущие популярного шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев. В Санкт-Петербурге ведущими зоны инфлюенсеров одного из дней станут Аня Pokrov, Никита Сударь и Карина Кросс, а Синей сцены — Ида Галич и Антон Шастун.

Завершится VK Fest в Москве. Ведущим Синей сцены станет Дима Масленников. 19 июля приветствовать гостей фестиваля в зоне инфлюенсеров в «Лужниках» будут Антон Шастун, Дмитрий Позов, Аня Pokrov, а 20 июня — Леон Кемстач с соведущей.

VK Fest будет проходить с 14 июня по 20 июля 2025 года в Челябинске, Казани, Сириусе, Санкт-Петербурге и в Москве. Список участников еще будет пополняться. Купить билет можно на официальном сайте vkfest.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках VK Fest впервые заработает электронная сцена «Радио Рекорд».