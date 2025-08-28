Иллюзионисты Щелкова стали победителями фестиваля «Маги в парках»

В Дубне прошел один из этапов первого фестиваля иллюзорного искусства «Маги в парках». На нем выступили семь участников из разных городов, которые показали свои творческие номера перед сотнями зрителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выступления оценивали художественные руководители фестиваля — известное трио родных братьев-иллюзионистов Андрей, Илья и Сергей Сафроновы.

Победу на фестивале одержали жители городского округа Щелково — Вячеслав и Варвара Разумовские. Их программа впечатлила всех своей сложностью и разнообразием: от захватывающих трюков с предметами до эффектных трансформаций.

Иллюзионисты прошли в следующий этап и примут участие в гала-концерте, который состоится в Красногорске 21-го сентября.

А братья Сафроновы перед объявлением результатов устроили шоу иллюзионного искусства. Затем, после награждения участников, все желающие могли сфотографироваться с кумирами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.