И словом, и делом: Прилепин ответил, как покойный Мадянов относился к СВО

Заслуженный артист РФ Роман Мадянов при жизни безоговорочно поддерживал специальную военную операцию и оказывал помощь российским военным. Писатель и политический деятель Захар Прилепин вспомнил о его высказываниях касательно СВО, сообщает «ФедералПресс» .

«После февраля 2022 года Мадянов безоговорочно поддержал Россию. Он считал, что СВО — это повод для консолидации российского общества. Он говорил: „Нельзя забывать, что часть народа прямо сейчас сидит в окопах и идет в атаку“», — поделился писатель в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что после начала СВО на Украине актер претерпел внутренние изменения.

Мадянов также активно собирал гуманитарные грузы и приобретал дроны для ВС РФ. Кроме того, артист оказал финансовую помощь священнику, который вернулся из украинского плена.

Роман Мадянов скончался 25 сентября, ему было 62 года. Причиной его смерти стал рак легких.

Ранее стало известно, что Мадянову хотят присвоить звание народного артиста РФ посмертно. Представители общественного движения «Ветераны России» направили в Минкультуры России соответствующее обращение.