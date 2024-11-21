Гуф уехал из рехаба на репетицию перед запланированным концертом

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) поехал на репетицию перед концертом прямо из реабилитационного центра. За ним прибыл автомобиль с госномерами Белоруссии, сообщает SHOT .

После саундчека Гуф снова продолжит лечение в реабилитационном центре. По словам ассистентов рэпера, концерт, запланированный на 22 ноября, точно пройдет.

20 ноября журналисты спросили у Долматова, планирует ли он возвращение в рехаб после мероприятия. Гуф сказал: «посмотрим». Однако в четверг представитель артиста отметил, что музыкант продолжит лечение после концерта.

Ранее сообщалось, что Гуф планирует выступить на сцене в Москве с электронным браслетом на ноге. Если это произойдет, то такой случай станет первым в истории шоубиза в РФ.