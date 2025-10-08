«Главная мафиозница эстрады»: Александр Гордон раскритиковал Аллу Пугачеву

сегодня в 20:33

Телеведущий, актер и режиссер Александр Гордон раскритиковал известную певицу Аллу Пугачеву после ее скандального четырехчасового интервью, сообщает «СтарХит» .

Недавно Примадонна дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой* на YouTube-канале «Скажи Гордеевой». Народная артистка СССР заявила, что не считает себя предателем Родины. По словам певицы, скорее «страна предала ее».

«Пугачева? Масштаб персоны? Главная мафиозница нашей эстрады? Да ну. Меня она вообще никак не волнует. Лет 35 уже не волнует», — сказал Гордон.

Телеведущий добавил, что слушать откровения своих коллег в таком формате не имеет смысла.

*Физлицо признано иностранным агентом на территории России.

