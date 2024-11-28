Газманов сообщил, что патриотические песни непопулярны на музыкальных площадках
Народный артист России Олег Газманов попросил оказать поддержку музыкантам, исполняющим патриотические песни, так как они пользуются популярность на музыкальных площадках.
«Последнее время я, замечаю, что моя аудитория помолодела, буквально последнее пару. Что касается, детей и то, что они поют песни про Россию, это вопреки. Потому что на музыкальных площадках эти песни (патриотические) не ратируются. Возможно, они увидели их на Youtube каналах», — заявил Газманов в ходе в круглого стола «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения».
Народный артист России напомнил, что его собственный канал на американском видеохостинге заблокировали. Газманов также призвал отечественные медийные площадки поддержать авторов и исполнителей патриотических песен.