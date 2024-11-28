Газманов сообщил, что патриотические песни непопулярны на музыкальных площадках

«Последнее время я, замечаю, что моя аудитория помолодела, буквально последнее пару. Что касается, детей и то, что они поют песни про Россию, это вопреки. Потому что на музыкальных площадках эти песни (патриотические) не ратируются. Возможно, они увидели их на Youtube каналах», — заявил Газманов в ходе в круглого стола «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения».

Народный артист России напомнил, что его собственный канал на американском видеохостинге заблокировали. Газманов также призвал отечественные медийные площадки поддержать авторов и исполнителей патриотических песен.