Газманов опасается, что обманувший его на деньги Саркисян может сбежать из РФ

Роман Кузьмин, юрист семьи известного артиста, рассказал, что Саркисян, несмотря на наличие российского гражданства, фактически постоянно проживает с семьей в США. В настоящее время он находится в московском изоляторе временного содержания, в то время как его адвокаты активно добиваются изменения меры пресечения на домашний арест.

«Решением суда в отношении Саркисяна была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его направили в следственный изолятор дожидаться постановления приговора суда по его делу. Однако впоследствии его защита обжаловала заключение под стражу, и 6 августа этого года Мосгорсуд изменил меру пресечения на домашний арест», — отметил Кузьмин.

Юрист добавил, что после этого, благодаря действиям сотрудников Следственного комитета, Саркисян был вновь задержан и возвращен в изолятор. По его словам, защита обвиняемого вновь подала апелляцию на заключение под стражу, и 24 сентября в 9 утра в Мосгорсуде состоится заседание.

«В чем наша тревога? Мы очень обеспокоены и очень опасаемся того, что суд вновь изменит меру пресечения и отпустит Саркисяна под домашний арест. В этом случае, к сожалению, он может сбежать из России в США, и тогда мы его никогда уже оттуда не вытащим. В итоге Олег Михайлович потеряет все, что зарабатывал всю жизнь. Мы не понимаем, что происходит, не понимаем, почему Саркисяна в прошлый раз отпустили», — пояснил Кузьмин.

Сообщается, что Саркисян познакомился с семьей Олега Газманова примерно в 2016 году, представившись крупным бизнесменом и быстро завоевав их доверие. В 2019 году он предложил инвестировать в проект детских парков, и артист передал ему свои накопления.

По словам Кузьмина, в отношении Саркисяна возбуждено четыре уголовных дела, среди пострадавших числятся также супруга и сын Олега Газманова.

