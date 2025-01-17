Гастроли Московского областного театра «Русский балет» прошли в Крыму

Со 2 по 15 января в Крыму прошли гастроли Московского областного государственного академического театра «Русский балет». Спектакли посетило более 10 тысяч жителей и гостей полуострова. Билеты были раскуплены задолго до выступлений, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Артисты театра «Русский балет» показали 15 спектаклей на лучших театральных и концертных площадках региона. Показы прошли в Ялте, Евпатории, Симферополе, Севастополе, Красноперекопске и Керчи.

В праздничные дни зимних каникул зрителям представили самый новогодний балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского в постановке художественного руководителя театра, народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Показы спектакля, давно ставшего символом новогоднего ожидания чуда, сказочного волшебства и счастливых перемен, прошли при полном аншлаге.

В гастрольных выступлениях приняли участие: лауреат международных конкурсов, обладательница Гран-при международных конкурсов Сиори Фукуда, лауреаты международных конкурсов Ксения Ринг, Гликерия Мурашкина, Алла Валиева, заслуженный артист РФ Дмитрий Проценко, заслуженный артист МО Антон Гейкер, заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин, ведущие солисты Георгий Сорокин, Владислав Позднышев, Антон Косинов и другие артисты. Ведущий педагог-репетитор — лауреат международных конкурсов, заслуженный работник культуры Масами Чино.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что Московский областной государственный академический театр «Русский балет» в течение последних 10 лет, начиная с 2014 года регулярно приезжает с лучшими спектаклями своего репертуара в Крым и знакомит зрителей с шедеврами золотой коллекции классического балета, такими как «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица», «Дон Кихот». В планах, показать в Крыму балет Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан» в постановке Вячеслава Гордеева.

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