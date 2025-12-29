Галкин* оставит Пугачеву одну с детьми дома на Новый год

сегодня в 08:57

Галкин* и Пугачева не будут вместе встречать Новый год

Комик Максим Галкин* оставит певицу Аллу Пугачеву на Новый год. У артиста запланировано два корпоратива, сообщает SHOT .

Галкин* планирует выступать в ночь на Новый год и 1 января. Его пригласили на частные вечеринки на Кипре.

При этом Пугачева Новый год будет встречать с детьми дома.

После новогодних корпоративов Галкин* уйдет на отдых. Следующее выступление будет только 12 января в Берлине.

*Максим Галкин внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

