Галкин* оставит Пугачеву одну с детьми дома на Новый год

Галкин* и Пугачева не будут вместе встречать Новый год
Фото - © Малышев Андрей / Фотобанк Лори
Комик Максим Галкин* оставит певицу Аллу Пугачеву на Новый год. У артиста запланировано два корпоратива, сообщает SHOT.
Галкин* планирует выступать в ночь на Новый год и 1 января. Его пригласили на частные вечеринки на Кипре.
При этом Пугачева Новый год будет встречать с детьми дома.
После новогодних корпоративов Галкин* уйдет на отдых. Следующее выступление будет только 12 января в Берлине.
*Максим Галкин внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.
