Галкин* не смог оспорить статус иноагента в Верховном суде РФ

Российский Верховный суд отказал шоумену Максиму Галкину* в передаче его жалобы на статус иноагента для рассмотрения на заседании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

При этом в судебной инстанции не уточнили, почему отказались рассматривать жалобу юмориста на решение о его включении в перечень иноагентов.

Ранее Галкин* заявил, что статус иностранного агента — это нарушение его прав и свобод. По мнению шоумена, решение Минюста незаконно, так как он никогда не занимался политической деятельностью.

Артист уже давно ведет борьбу за снятие данного статуса. Однако первая судебная инстанция, апелляция и кассация ему отказали. Теперь это сделал и Верховный суд.

Галкин* получил статус иноагента за свои посты в соцсетях с осуждением политики России и проведения спецоперации, а еще за видео с его выступлениями на политическую тематику.

*Включен в РФ в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.