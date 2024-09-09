Фолк-фестиваль «На стыке трех губерний» прошел в Серпухове

В Серпухове в парке им. Олега Степанова прошел фолк-фестиваль «На стыке трех губерний». Для участия в фестивале пригласили друзей из Москвы: фолк-группу «КоленкорЪ» и Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зрители посетили ярмарку, ремесленные мастер-классы, научились игре на музыкальных инструментах. Впервые в качестве участников выступили члены центра фотоискусств им. Н. П. Андреева и В. И. Улитина при Серпуховском отделении союза журналистов. Их площадка, позволяющая переместиться на несколько столетий назад и запечатлеть себя в этом образе, пользовалась огромным успехом.

В Серпухове такой фестиваль проводится в седьмой раз, став традиционным. Это торжество никого не оставляет равнодушным к музыкальной культуре нашей Родины. Он зарождался по инициативе матушки Ольги Свиреповой. Первой точкой стал Принарский парк. Год за годом мероприятие наполнялось новыми участниками, интересными решениями, необычными локациями. После реконструкции парка им. Олега Степанова фолк-фест стал проходить именно там.

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