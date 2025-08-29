Фойе Большого театра будет открыто до 31 августа для прощания с Щедриным

Поклонники, близкие и родные композитора Родиона Щедрина могут почтить его память в фойе исторического здания Большого театра, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

«Сегодня весь музыкальный мир скорбит о Родионе Щедрине», — написано в Telegram-канале Большого театра.

Проститься с пианистом и возложить цветы можно будет 30 и 31 августа с 10:00 до 18:00. Почтить память маэстро может каждый желающий. Вход свободный.

Композитор скончался в ночь на 29 августа. Он умер в Германии в возрасте 92 лет.

Щедрин еще при жизни составил завещание вместе с женой Майей Плисецкой. Супруги пожелали, чтобы их прах соединили и развеяли над Россией. Плисецкая скончалась в 2015 году.