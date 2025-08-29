Прах Щедрина и Плисецкой будет развеян над Россией

Прах композитора Родиона Щедрина и прах его супруги, балерины Майи Плисецкой, должен быть развеян над Россией. Об этом написано в их завещании, сообщает ТАСС .

О тексте документа рассказал генсекретарь Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев. По его словам, знаменитые супруги хотели, чтобы их прах был развеян над родиной.

Дата церемонии еще не названа. Прах Щедрина и Плисецкой будет доставлен в Россию в скором времени.

Щедрин скончался в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет. Он ушел из жизни в Германии, где долгие годы жил с супругой.

Плисецкая умерла в 2015 году. Ей было 89 лет. Совместных детей у супругов, которые 57 лет жили в браке, не было.