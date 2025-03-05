Фестиваль «Золотая маска» снова будет проходить в Москве

В Москве в рамках фестиваля «Золотая маска» покажут более 40 спектаклей-номинантов премии. Их представят региональные и столичные театры, сообщает « Интерфакс ».

Глава Союза театральных деятелей (СТД), президент премии и фестиваля «Золотая Маска» Владимир Машков отметил, что в 2025 году мероприятие будет проходить в столице и в некоторых регионах. Спектакли-номинанты премии снова покажут в Москве после перерыва.

В мегаполисе зрители и члены жюри увидят более 40 спектаклей. По словам Машкова, билеты на постановки активно раскупают.

Региональный этап фестиваля «Золотая Маска» начнется 5 марта. В столице показы спектаклей стартуют 1 апреля.

Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году СТД РФ, но в 2023 году она была реорганизована. В декабре 2024 года было принято решение, что с 1 февраля 2025-го лауреатом премии будет становиться только спектакль.

Ранее стало известно, что Мособлдрама представляет премьеру спектакля «Отцы и дети». Она пройдет 15, 16 и 28 марта.