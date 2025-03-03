Мособлдрама представляет премьеру спектакля «Отцы и дети»

15, 16 и 28 марта в Московском областном театре драмы и комедии, г. Ногинск Богородского г. о., пройдет премьера спектакля «Отцы и дети» по одноименному роману И. С. Тургенева. Об этом рассказали в министерстве культуры и туризма Московской области.

Роман «Отцы и дети» является одним из наиболее значимых произведений русской литературы XIX века, но и в наши дни темы, поднятые на его страницах, остаются актуальными.

Спектакль в постановке Ивана Чумаченко — это размышление о вечной проблеме непонимания между поколениями и еще одна попытка найти первопричину конфликта, разорвать порочный круг отчуждения и неприятия близких людей и сделать шаг навстречу друг другу.

Режиссер ставит неутешительный диагноз персонажам романа: ребенок, не получивший любви в детстве, становится человеком, отрицающим любовь. Но самые близкие, семья способны как нанести болезненную травму, так и исцелить своей любовью и пониманием.

Спектакль поставлен в жанре романа для театра в 2-х частях. Режиссер-постановщик Иван Чумаченко; художник-постановщик Сергей Дулесов; художник по костюмам Анастасия Фертик. В ролях: Андрей Грызлов, Евгений Кива, Леонид Удалов, Игорь Бондаренко, Владимир Драковский, Татьяна Ковтун, Евгения Баринова, Татьяна Лукина и другие.

Билеты доступны на сайте и в кассах театра (12+).

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