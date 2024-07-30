сегодня в 08:35

Фестиваль, посвященный культуре Таиланда, пройдет в столице в августе

Со 2 по 4 августа в московском саду «Эрмитаж» состоится тайский фестиваль. На нем представят креативные достижения и культурные традиции северо-восточного региона Таиланда Исан, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мероприятие проведут в рамках темы «Открывая Таиланд: от локального к глобальному».

Для посетителей фестиваля выступят творческие коллективы. Можно будет также попробовать блюда тайской кухни и экзотические фрукты. Всех желающих ждут на мастер-классах по приготовлению блюд и тайскому боксу. Еще проведут сеансы традиционного массажа и обучат модной технике окрашивания ткани тай-дай.

На фестивале в саду будет открыт рынок и фуд-корт.

Гостей ждут с 10:00 до 20:00. Вход на фестиваль свободный.