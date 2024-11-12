Фестиваль «М-Фест» состоялся в Химках

В парке Толстого городского округа Химки прошел развлекательный фестиваль «М-Фест». Для жителей подготовили творческие и спортивные мастер-классы, подвижные игры, тематические выставки и фотозоны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В выставочном комплексе «Артишок» гости могли ознакомиться с экспозицией «Иллюзия и жизнь», где представлены работы художника Александра Курекова, а также прослушать лекцию «Теория поколений» о влиянии культурных направлений на ценности разных возрастных групп. Перед посетителями выступили артисты молодежного театра «В! Смысле» с пьесой Льва Толстого «Отец Сергий». Жители смогли проявить свои таланты в театральной читке и принять участие в мастер-классе по актерскому мастерству.

«Наши гости узнали, как актеры должны вести себя в той или иной ситуации, как они подают голос и работают со зрителем. Надеемся, что полученные знания и навыки помогут им держаться уверенней на сцене и в повседневной жизни», — рассказала пресс-секретарь дирекции парков Светлана Горячева.

Около главной сцены для юных посетителей провели игровую программу «Поколенческий челлендж», мастер-класс по фехтованию, а также дискотеку «Ретро и современность», где звучали хиты разных эпох. Кроме того, на протяжении всего праздника работала ярмарка-выставка изделий ручной работы.

В партере парка гости попробовали свои силы в игре на ловкость. Здесь же они могли поучаствовать в создании и обмене открытками, сделать временное тату и памятные снимки в тематической фотозоне «Время в кадре».

При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина в Химках регулярно проводят праздничные программы, концерты с участием знаменитых артистов, творческие и спортивные активности. Особое внимание уделяют семейным и государственным праздникам.

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