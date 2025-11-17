Фестиваль «Фандом Фест» от «ВКонтакте» пройдет в Москве 22–23 ноября

«Фандом Фест ВКонтакте» состоится 22 и 23 ноября на площадке Main Stage в Москве. В программе — выступления артистов из Китая, Южной Кореи и России, презентации новых игр и фильмов, встречи с актерами и авторами, сообщает пресс-служба VK .

Фестиваль объединит поклонников видеоигр, манги, литературы и кино. На главной сцене выступят группы EVERGLOW, The Last Live, DKB, NOMADS, а также актеры Юрий Колокольников и Федор Федотов. Гости смогут увидеть эксклюзивные материалы новых фильмов и сериалов, принять участие в конкурсах и автограф-сессиях.

В лектории эксперты обсудят тренды в видеоиграх, литературу и аниме, а также представят новые проекты, включая приключенческую экшен-игру «Земский собор» и фильм «Возвращение в Сайлент Хилл». В зоне VK Play посетители протестируют Honkai: Star Rail, а в зоне «Экспо» — Mobile Legends: Bang Bang. Также на фестивале пройдут мастер-классы, паблик-токи и презентации книжных новинок.

Гости смогут встретиться с художниками, иллюстраторами и косплеерами на специальных аллеях, а на «Гик-маркете» — приобрести мерч по разным вселенным. Подробная программа и список участников доступны в официальном сообществе «Фандом Феста» в соцсети «ВКонтакте». Билеты можно приобрести на сайте события.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.