Федоскинская лаковая миниатюра отмечает 230 лет со дня основания

В 2025 году один из известнейших народных художественных промыслов — Федоскинская лаковая миниатюра — отмечает 230 лет, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

История промысла началась в 1795 году, когда купец Петр Коробов открыл близ села Федоскино небольшое производство лаковых армейских козырьков из папье-маше. Он привлек к делу своего зятя, купца П. В. Лукутина, который вскоре стал хозяином фабрики. В это время увеличилось количество работников на производстве, а ассортимент пополнился табакерками, бисерницами, шкатулками, которые стали украшать гравюрами, раскрашивать и покрывать лаком. Семья Лукутиных руководила фабрикой 85 лет. За это время производство расширилось, среди работников появились выходцы из иконописных мастерских, некоторые из них получили художественное образование в Строгановском училище, а изделия стали пользоваться спросом и получать награды на российских и зарубежных выставках.

В 1904 году, через два года после смерти тогдашнего владельца Н. А. Лукутина фабрика закрывается, но уже через шесть лет бывшие мастера производства получили разрешение на организацию «Федоскинской трудовой артели живописцев», промысел вновь был налажен, а изделия мастеров опять стали завоевывать награды на выставках. В годы становления Советской власти в Федоскино открывается профтехшкола, ставшая в последствие училищем, а затем институтом лаковой миниатюры. В настоящее время акционеры фабрики активно занимаются восстановлением народного промысла.

Характерная особенность Федоскинской лаковой миниатюры, отличающая изделия фабрики, — многослойная живопись масляными красками, создающая глубину изображения. Чтобы изделие приобрело особое сияние, используют сусальное золото, серебро и перламутр. Секреты мастерства передаются из поколения в поколение — на фабрике работают целые династии художников. Сюжеты миниатюрных произведений искусства транслируют российскую самобытность: тройка, снежная зима, персонажи народных сказок и сценки народного быта, пейзажи родного края.

На Федоскинской фабрике миниатюрной живописи проводятся экскурсии, в ходе которых можно посетить производство и не только увидеть работу художников, но и попробовать расписать шкатулку самостоятельно. Наиболее интересные произведения федоскинских мастеров хранятся в Московском областном музее народных художественных промыслов, г. о. Мытищи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.