Евгений Миронов: Вера Алентова — пример красивой, достойной женщины

Народная артистка России Вера Алентова для актера Евгения Миронова — пример достойной, красивой женщины. Никогда не было слышно ни о каких скандалах, связанных с ней, рассказал артист журналистам.

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой проходит в Театре Пушкина в Москве. На прощание с актрисой пришло множество людей — близких, коллег, поклонников.

С ее стороны не было и никакой зависти, отметил Миронов.

«И уход очень красивый», — добавил артист.

Алентова умерла 25 декабря в 83 года. Ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Артистку увезли в больницу, но там она умерла.

Алентова стала известной благодаря фильму «Москва слезам не верит». Он получил «Оскар» в 1981 году. Картина победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

