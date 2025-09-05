«Это может закончится крайне интересно»: Мизулина нанесла еще один удар по Криду

Крупная медийная кампания, к которой были привлечены и «защитники», по поводу перформанса с поцелуем Егора Крида (Булаткина) с танцовщицей на концерте в московских «Лужниках» началась, чтобы отвлечь внимание людей от неудобных вопросов. Они связаны с, предположительно, пиаром артиста казино, созданных, вероятно, украинцами, сообщает в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«Если все факты возможного финансового сотрудничества с украинскими проектами подтвердятся в ходе проверки правоохранительных органов, то все это может закончится крайне интересно», — отметила она.

Ранее Мизулина написала, что несколько лет подряд Крид, предположительно, рекламирует онлайн-казино и букмекерские конторы в социальных сетях. Две компании якобы имеют бенефициаров на Украине.

По данным директора Лиги безопасного интернета, в 2023-2024 годах Крид, предположительно, пиарил два онлайн-казино, созданных в стране, у которой с Россией конфликт. В 2023 году в списке учредителей и менеджмента году находились граждане соседнего государства.

«Знал или нет ли скамер о том, что это украинские проекты, вопрос открытый. Как и вопрос о том, оплачивались ли услуги по рекламе этих казино? Каким образом, с учетом того, что деятельность онлайн-казино в России незаконна? Платились ли налоги с этой деятельности?» — спросила директор Лиги безопасного интернета.

Еще Мизулина задала вопрос, направлялись ли средства российской молодежи, которую артист, предположительно, «вовлек в азартные игры с помощью пиара на своих ресурсах», на поддержку ВСУ.

Ранее сообщалось, что на концерте Крида в московских «Лужниках» танцовщица показала откровенный номер. Затем музыкант ее страстно поцеловал. Выступление артиста спровоцировало бурные обсуждения в соцсетях среди фанатов — на концерте было возрастное ограничение «12+».