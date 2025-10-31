«Это чушь собачья»: актер Свиридов — о новости про возможную ампутацию стопы
Актер Андрей Свиридов назвал чушью новости о возможной ампутации стопы
Актер Андрей Свиридов, которого многие знают как телохранителя Гену из «Универа», назвал неправдой заявления о том, что ему собираются ампутировать стопу. Он не знает, кто опубликовал такую информацию, сообщает РЕН ТВ.
«Это чушь собачья», — сказал Свиридов.
Он отметил, что живет в обычном режиме. Сейчас артист работает.
Ранее появилась информация о том, что Свиридову якобы могут ампутировать стопу. У него образовалось серьезное осложнение из-за тяжелой формы диабета и перелома пальца.
Заявлялось, что у Свиридова якобы появилась «диабетическая стопа» — на коже ноги образовались открытые язвы, которые почти не заживают. Часто подобные проблемы приводят к ампутации.
