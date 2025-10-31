Осложнение диабета: телохранителю Гене из «Универа» могут отрезать стопу

Актеру Андрею Свиридову, которого многие знают по роли охранника Гены из «Универа», могут провести ампутацию стопы. У него, предположительно, появилось осложнение из-за тяжелой формы диабета и перелома пальца, сообщает Mash .

Проблемы у Свиридова возникли несколько лет назад, когда он сломал палец. Из-за высокого количества сахара перелом плохо заживал, образовалась инфекция.

Врачам пришлось отрезать большой палец Свиридову. Однако воспаление дошло до кости. Доктора поставили диагноз «остеомиелит, хроническое заболевание костной ткани».

Теперь у 50-летнего Свиридова образовалась «диабетическая стопа». На коже появились открытые язвы, которые практически не заживают. Нередко подобные недуги приводят к ампутации.

Сейчас Свиридов сдает анализы. На основе их результатов будет принят план лечения по тому, как спасти ногу.

