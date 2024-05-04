В программу фестиваля «Пасхальный дар» вошли спектакли инклюзивных театров

В ходе спектаклей с помощью театральной пластики люди с ограничениями по слуху и зрению смогут выразить свое отношение к жизни. Посещение спектаклей совершено бесплатно.

Инклюзивный театр появился именно в России в начале шестидесятых годов XX века​в Московском театре мимики и жестов. В рамках фестиваля 5 мая будет представлен «Ретромания».На сцене прозвучат хиты 1970-90-х годов, которые в свое время завоевали любовь миллионов, такие как «Синий иней», «Место для шага вперед», «Песня о друге».

Также на Тверской площади пройдет спектакль от неслышащих актеров знаменитого театра «Недослов».Сюжет, придуманный авторским коллективом театра, поднимает вопросы взаимовыручки, честности, бережного отношения к окружающим. Актеры «говорят» на русском жестовом языке.

На улице Теплый стан пройдет спектакль с участием слепоглухих и зрячеслышаших актеров - «Прикасаемые».В основе постановки – жизненные истории каждого из его участников, рассказанные на разных языках: устном русском и английском, русском жестовом, языке пластики тела.

Зрителей ждут шоу маленьких людей «Содружество больших сердец», которые представят номера велофигуристов, иллюзионистов, спектакль Московского инклюзивного театра Чайки.