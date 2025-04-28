Экс-жена Моргенштерна* похвасталась фигурой в ультракоротких шортах

сегодня в 11:39

Известная блогерша и бывшая супруга рэпера Алишера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина похвасталась фигурой, опубликовав в соцсетях сторис в откровенном наряде.

На публикации в соцсети Instagram** 25-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в черных ультракоротких шортах и бюстгальтере без бретелей. Затем блогерша появилась в зеленым вельветовом костюме с укороченным жакетом и мини-юбкой.

Образ Зинатуллиной стал более выразительным благодаря массивным круглым серьгам. Кроме того, блогерша сделала акцент на глазах, нанеся графичные стрелки черного цвета, и выбрала для губ нюдовый оттенок помады.

Ранее американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в соцсетях видео в откровенном наряде, который демонстрирует подписчикам ее грудь.

*Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

**Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.