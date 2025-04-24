Эмили Ратаковски показала грудь в белом обтягивающем топе

Известная американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в соцсетях видео в откровенном наряде, который демонстрирует подписчикам ее грудь.

На публикации в соцсети Instagram* 33-летняя манекенщица предстала перед камерой во время прогулки. На актрисе были черные брюки и белый укороченный топ, который плотно облегает фигуру и выгодно подчеркивает грудь звезды.

Кроме того, образ Ратаковски дополнили солнцезащитные очки и массивное золотое колье с кулоном. Знаменитость собрала волосы в пучок и повязала на талию кофту.

Ранее канадская модель Микайла Демайтер, которую поклонники окрестили «самой сексуальной хоккеисткой в мире», снялась в откровенной фотосессии.

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