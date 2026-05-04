Экс-солиста группы «Земляне» Юрия Жучкова похоронят 6 мая в Барнауле

Бывшего солиста группы «Земляне» Юрия Жучкова похоронят 6 мая в Барнауле. Церемония прощания пройдет в траурном зале на улице Титова, 9 «А», сообщает aif.ru .

Певец, драматург и участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев рассказал, что музыканта похоронят на родине — в Барнауле.

«Его похоронят в Барнауле, он здесь родился, сюда вернулся после завершения карьеры в Москве, здесь работал, выступал по клубам. Церемония прощания пройдет 6 мая в траурном зале по адресу: ул. Титова 9"А»», — отметил он.

Гасаев отметил, что причиной смерти артиста, предположительно, стала острая сердечная недостаточность.

Юрий Жучков умер 2 мая. С 1986 по 1992 годы он выступал в составе группы «Земляне». После распада коллектива музыкант вернулся в Барнаул, где продолжил творческую деятельность. На Алтае он создал группу «Восточный экспресс» и сотрудничал с барнаульским коллективом «Граффити».

