Егорьевск посвятил экскурсию и квиз 200-летию Салтыкова-Щедрина

В этом году отмечается 200 лет со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. К юбилею в Егорьевском историко-художественном музее организовали тематическую экскурсию и литературный квиз.

17 и 18 января в отделе истории музея экскурсоводы рассказали о роли Егорьевска в произведениях известных писателей и поэтов. Гости узнали, что с городом связаны судьбы Александра Пушкина, Сергея Есенина, Ивана Тургенева и Эдуарда Успенского. Салтыков-Щедрин возглавлял Рязанскую губернию, к которой ранее относился Егорьевск. На экскурсии прозвучали сказки Мещерского леса, истории о Варваре Житовой и о происхождении имени обезьянки Анфисы из рассказов Успенского.

Экскурсовод Василий Сумин отметил, что Егорьевск связан с многими яркими представителями отечественной литературы.

24 января в художественном отделе музея пройдет литературный квиз. Участникам предстоит выполнить пять игровых заданий, раскрыть тайну фамилии Салтыков-Щедрин, обсудить судьбу лошадей в литературе и узнать, какой след оставил Егорьевск в литературе. Программа рассчитана на лиц от 14 лет. Зарегистрироваться на квиз можно по телефону +7 (916) 360-63-96. Мероприятие пройдет по адресу: г. Егорьевск, ул. Советская, д. 58/11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.