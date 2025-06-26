Егор Крид отпраздновал день рождения со звездными друзьями в стриптиз-клубе

Российский певец Егор Крид накануне отметил 31-й день рождения в столичном стриптиз-клубе с компании своих звездных друзей, сообщает журнал Super.ru .

На вечеринке заметили Филиппа Киркорова, Тимати, Джигана, Нюшу и Люсю Чеботину. При этом артисты покинули мероприятие после окончания «официальной» части.

При входе приглашенные гости вечеринки получили бейджи, внешне напоминающие зачетные книжки. В конце мероприятия состоялось голосование за лучшего ученика. Оставшиеся после ухода звезд гости спели песни поп-короля в караоке, а затем перебрались в стриптиз-клуб. Крида и его друзей ждала забронированная VIP-комната стоимостью 25 тыс. рублей в час.

Что происходило за закрытыми дверями VIP-зоны осталось загадкой, но вечеринка продолжалась до рассвета. Егор Крид кружил в танце с Люсей Чеботиной и обнимал таинственную незнакомку, наслаждаясь холостяцкой жизнью.

Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным отказ взыскать 1 млн рублей с Лиги безопасного интернета и ее главы Екатерины Мизулиной по иску российского рэпера Егора Крида.