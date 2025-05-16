Суд оставил в силе решение об отказе Криду во взыскании 1 млн рублей с Мизулиной

Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным отказ взыскать 1 млн рублей с Лиги безопасного интернета и ее главы Екатерины Мизулиной по иску российского рэпера Егора Крида, сообщается в Telegram-канале суда.

«Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил принятые по делу решения нижестоящих судов без изменения, согласившись с выводом об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска», — говорится в сообщении.

Одинцовский суд рассмотрел иск рэпера Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной о защите чести и достоинства, судья не нашел в словах последней оскорблений в адрес исполнителя.

Эксперты провели лингвистическую экспертизу слов Мизулиной, которая ранее назвала певца «главным скамером страны». Они установили что слово «скамер» не имеет общеупотребительных аналогов в русском языке и не входит в словари.

Конфликт между певцом и главой Лиги безопасного интернета начался в апреле 2023 года. Тогда Мизулина похвасталась, что благодаря ее работе на Twitch блокируют аккаунты различных стримеров, среди которых и «главный скамер страны — Егор Крид».

Рэпер оскорбился данным высказыванием и заказал лингвистический тест. Он хотел подтвердить, что «скамер» переводится как «мошенник», хотя ничем таким он не занимался. А так как доказательств мошенничества с его стороны нет, то слова Мизулиной являются ложью.