Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов может прервать трезвый образ жизни из-за «богемной среды», которая его окружала, считает нарколог Василий Шуров. Он также подчеркнул, что кинозвезда имеет большой стаж употребления алкоголя, сообщает kp.ru .

Ранее актер признавался, что горячительные напитки появились в его жизни еще в подростковом возрасте. По мнению Шурова, этот факт оказал пагубное влияние на алкозависимость звезды.

Кроме того, нарколог считает, что Михаил Ефремов всегда ровнялся на своего отца, популярного артиста Олега Ефремова, который тоже страдал от пьянства. Однако алкогольная зависимость Ефремова-старшего не имела последствий, благодаря чему он умер «уважаемым всеми человеком», отметил Шуров.

«Думаю, для Михаила это некий эталон: великому отцу можно было!» — предположил Шуров.

Сейчас же, по мнению врача, Михаил Ефремов может вновь сорваться и начать пить, потому что вернется к бывшему окружению.

«Но беда в том, что сейчас, после колонии, актер вернется в ту же богемную среду. <…> Дело в том, что он со своей трезвостью никогда не работал», — сказал Шуров.

Вместе с тем знакомый семьи Ефремова заявил, что после условно-досрочного освобождения из колонии, куда актер попал за ДТП со смертельным исходом, кинозвезда перестал пить, курить и занялся усердным чтением.