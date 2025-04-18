«Смотрит телевизор»: знакомые рассказали о буднях Ефремова после освобождения

Kp.ru: после освобождения Ефремов бросил пить, курить и много читает

Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов перестал курить и употреблять спиртное, заявил знакомый семьи. По его словам, сейчас кинозвезда усердно читает и смотрит «значимые фильмы», сообщает kp.ru .

«Смотрит телевизор, фильмы пересматривает значимые, что пропущены. Сам пишет. Друзья приносят и присылают сценарии, пьесы — читает, идет живое обсуждение. Естественно, что не пьет и не курит», — поделился человек из окружения семьи Ефремова.

Супруга актера Софья Кругликова помогает ему вернуться к нормальной жизни. У пары есть трое детей — 15-летний сын и две дочери 18 и 20 лет.

Между тем режиссер Алексей Герман-младший заявил, что хочет поработать с Михаилом Ефремовым. Кинематографист готов предложить звезде роль в своем новом фильме «Иван Грозный».

9 апреля Михаил Ефремов вышел из колонии по процедуре условно-досрочного освобождения (УДО). Он отбывал срок за ДТП со смертельным исходом. Всего он провел в исправительной колонии около 4,5 года.