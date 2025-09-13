«Ее выдавили»: Ширвиндт заступился за уехавшую из России Пугачеву

Российская певица Алла Пугачева неожиданно для россиян дала большое интервью блогеру Катерине Гордеевой*, в котором рассказала, почему на самом деле уехала из страны и как живет за границей. Телеведущий и блогер Михаил Ширвиндт заступился за артистку, заявив, что ее просто «выдавили» из России, пишет StarHit .

По словам Пугачевой, она не планировала покидать Москву, но была вынуждена уехать, когда ее мужа Максима Галкина** признали иноагентом. По словам певицы, она уезжала за супругом вместе с детьми с небольшим количеством наличных денег в кармане.

«Это ужасно! Ужасно, что человек выдающегося таланта, звезда Советского Союза, звезда России Алла Пугачева вынуждена была покинуть Родину. Ее выдавили! Ее выдавили те, кто все время запрещает, наказывает, назначает, осуждает и так далее», — сказал Ширвиндт.

После выхода интервью Пугачевой, мнение поклонников и населения страны разделились. Одна половина считает, что певица предала родину и называют ее непризнанным иноагентом, а другая, наоборот, поддерживает артистку.

В том же интервью Пугачева отметила, что допускает, что в силу возраста может не успеть вернуться в Россию. Однако она уверена, что ее дети от Галкина** однажды смогут посетить родной город — Москву.

* и ** — признаны Минюстом иноагентами в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.