«Ее выдавили»: Ширвиндт заступился за уехавшую из России Пугачеву
Российская певица Алла Пугачева неожиданно для россиян дала большое интервью блогеру Катерине Гордеевой*, в котором рассказала, почему на самом деле уехала из страны и как живет за границей. Телеведущий и блогер Михаил Ширвиндт заступился за артистку, заявив, что ее просто «выдавили» из России, пишет StarHit.
По словам Пугачевой, она не планировала покидать Москву, но была вынуждена уехать, когда ее мужа Максима Галкина** признали иноагентом. По словам певицы, она уезжала за супругом вместе с детьми с небольшим количеством наличных денег в кармане.
«Это ужасно! Ужасно, что человек выдающегося таланта, звезда Советского Союза, звезда России Алла Пугачева вынуждена была покинуть Родину. Ее выдавили! Ее выдавили те, кто все время запрещает, наказывает, назначает, осуждает и так далее», — сказал Ширвиндт.
После выхода интервью Пугачевой, мнение поклонников и населения страны разделились. Одна половина считает, что певица предала родину и называют ее непризнанным иноагентом, а другая, наоборот, поддерживает артистку.
В том же интервью Пугачева отметила, что допускает, что в силу возраста может не успеть вернуться в Россию. Однако она уверена, что ее дети от Галкина** однажды смогут посетить родной город — Москву.
* и ** — признаны Минюстом иноагентами в РФ.
