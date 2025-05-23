Джигурда написал песню на стихи «дипломата всея Руси» Лаврова

Певец, актер, режиссер, сценарист Никита Джигурда написал новую песню на стихи «дипломата всея Руси», а именно министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости .

Джигурда поделился видеозаписью, на которой он исполняет новую композицию. Певец сидит в домашней обстановке на фоне своего портрета и зажженной свечи.

Песня получилась лиричной, в ней поется о Боге. Там есть такие слова: «Я в очищение души стал верить со времен недавних, на плотно притворенных ставнях полоска золота дрожит». Также артист уверен, что Лавров является реинкарнацией известного русского дипломата и писателя Александра Грибоедова.

«Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому, как главе МИД России, Владимир Путин вчера заслуженно вручил высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного», — рассказал Джигурда.

Во время церемонии вручения высших государственных наград в Кремле Путин заявил, что сбережение российского народа, его культуры и духовности, просветительских традиций является важнейшей задачей.