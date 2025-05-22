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Путин назвал главной задачей сбережение народа России и его духовности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сбережение российского народа, его культуры и духовности, просветительских традиций является важнейшей задачей. сообщает ТАСС .

В четверг глава государства принял участие в церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.

«Уважаемые друзья, важнейшая задача сегодня — это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций», — сказал Путин.

Российский лидер отметил достижения представителей промышленности, здравоохранения, образования и культуры, принимающих участие в торжественной церемонии. Он пожелал участникам здоровья, а также новых успехов и побед.

Путин добавил, что прочной опорой тысячелетней российской государственности являются крепкие семейные устои и традиционные ценности. Они служат нравственным ориентиром для всех членов общества, особенно для молодого поколения.

Ранее Владимир Путин вручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову орден святого Апостола Андрея Первозванного, который является высшей государственной наградой.