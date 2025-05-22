Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного в Кремле

сегодня в 16:04

Российский президент Владимир Путин вручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову орден святого Апостола Андрея Первозванного, который является высшей государственной наградой, сообщает Кремль .

Торжественная церемония проходит в четверг в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

Лавров был отмечен высшей государственной наградой «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Указ о награждении главы российского внешнеполитического ведомства Путин подписал 21 марта в день 75-летнего юбилея Лаврова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что глава государства Владимир Путин после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом подтвердил, что Россия нацелена на мирное завершение украинского кризиса.