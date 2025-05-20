Лавров: Путин нацелен на мирное решение украинского конфликта

Президент России Владимир Путин после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом подтвердил, что РФ нацелена на мирное завершение украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

Он добавил, что Россия не оставит православных граждан Украины в беде. Страна продолжит борьбу за то, чтобы права православной церкви были восстановлены.

Путин провел телефонный разговор с Трампом 19 мая. Диалог длился около двух часов.

Ранее зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что после телефонного разговора Путина и Трампа появилось ощущение о формировании двух групп, которые проводят консультации и переговоры. Одна, Россия и США, выступают за мир. Вторая, Украина и Евросоюз, думают о том, как бы затянуть конфликт.