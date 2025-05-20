Лавров: Путин нацелен на мирное решение украинского конфликта
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Президент России Владимир Путин после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом подтвердил, что РФ нацелена на мирное завершение украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
Он добавил, что Россия не оставит православных граждан Украины в беде. Страна продолжит борьбу за то, чтобы права православной церкви были восстановлены.
Путин провел телефонный разговор с Трампом 19 мая. Диалог длился около двух часов.
Ранее зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что после телефонного разговора Путина и Трампа появилось ощущение о формировании двух групп, которые проводят консультации и переговоры. Одна, Россия и США, выступают за мир. Вторая, Украина и Евросоюз, думают о том, как бы затянуть конфликт.