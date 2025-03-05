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Джаред Лето и Павел Дуров поужинали при свечах в ресторане Парижа

Основатель Telegram Павел Дуров и глава музыкальной группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето поужинали в одном из ресторанов во Франции. Встреча прошла в Париже, сообщает Ura со ссылкой на фотографии, выложенные в Х.

Пользователь соцсети с ником Marysun выложил снимок Дурова и Лето из ресторана. Он подписал публикацию фразой: «Джаред сегодня в Париже».

Неизвестно, по какому поводу Дуров и Лето решили вместе поужинать. Детали встречи также не раскрываются.

Ранее сообщалось, что спутница Дурова Юлия Вавилова не справилась с отправкой подарка в Telegram.