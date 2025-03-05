Спутница Дурова Юлия Вавилова не справилась с отправкой подарка в Telegram
Во время стрима спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова не смогла отправить подарок в мессенджере. Ей пришлось отойти в другое помещение, чтобы узнать, в чем проблема, сообщает Lenta.ru.
«Подождите, спрошу, почему я не могу отправить подарок», — сказала Вавилова.
После этого девушка догадалась, что необходимо обновить программу. Не исключено, что о помощи Вавилова попросила самого Дурова.
Ранее блогер заявила, что вокруг нее распространяется большое количество недостоверной информации.