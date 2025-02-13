Домодедовская лига мастеров отметила очередной день рождения

В Домодедово действует объединение творческих людей — Лига мастеров. Шесть лет назад влюбленные в рукоделие жительницы городского округа объединились и создали лигу мастеров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На свой очередной день рождения мастерицы пригласили всех ценителей декоративно-прикладного творчества. Устроили выставку работ, на которой каждая поделка восхищала своей уникальностью.

Золотые руки и богатая фантазия помогают участницам домодедовской лиги мастеров творить невероятное. Из ниток, бумаги, дерева и других доступных материалов они изготавливают поделки, каждая из которых произведение искусства.

«У нас представлено валяние, мыловарение, украшения, вышитые бисером, сделанные вручную, собранные из бусин, из разных материалов», — Наталья Муртищева, председатель Домодедовской лиги мастеров.

Сегодня в сообществе более 60 мастеров от 18 и до 65 с «плюсом». Большинство из них представили свои работы на выставке и провели мастер-классы, во время которых поделились мастерством со всеми желающими. Среди рукодельниц есть как начинающие, так и с большим опытом. Последние не раз становились авторами персональных экспозиций. На празднике чествовали мастериц на все руки.

В адрес талантливых, влюбленных в рукоделие виновниц праздника прозвучало много теплых слов, а юные артисты добавили всем настроения, исполнив веселые песни.

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