Дома культуры Лобни получат по 2 млн рублей на капремонт и закупку оборудования

В этом году домам культуры Лобни выделено финансирование в размере двух миллионов рублей каждому. Эти средства будут направлены на улучшение материально-технической базы учреждений, проведение ремонтов и приобретение необходимого оборудования, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава муниципалитета Анна Кротова провела совещание с директорами домов культуры «Луговая» и «Красная поляна», на котором обсудили, куда именно будет направлено финансирование.

Так, в ДК «Луговая», где функционируют 32 клубных формирования, планируется заменить кресла в концертном зале, что обеспечит больший комфорт зрителям.

В свою очередь, в ДК «Красная Поляна» с 46 кружками, насчитывающими более 860 участников, капитально отремонтируют музыкальный класс и закупят новое звуковое и проекционное оборудование.

Кроме того, директора лобненских домов культуры представили новые кружки и мероприятия, которые начнут свою работу в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.