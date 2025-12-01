Дома и здорова: вдова Караченцова назвала враньем слухи о ее госпитализации
Фото - © РИА Новости
Заслуженная артистка РФ, вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина опровергла информацию о своей госпитализации. Она назвала эти слухи враньем, сообщает ТАСС.
«Я сижу дома, встала в семь утра, накормила кошек и собак, а сейчас пойду гулять с ними», — заявила Поргина.
Ранее в Сети появилась информация, что 77-летняя артистка попала в больницу из-за риска повторного инсульта на фоне нарушения кровоснабжения головного мозга.
Сообщалось, что якобы Поргина жаловалась на сильные головокружения. Кроме того, у нее начали неметь ноги.
Первый инсульт произошел у актрисы летом 2024 года. Тогда она провела в больнице 2 недели.
