Дома и здорова: вдова Караченцова назвала враньем слухи о ее госпитализации

сегодня в 11:09

Вдова Караченцова опровергла информацию о своей госпитализации

Заслуженная артистка РФ, вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина опровергла информацию о своей госпитализации. Она назвала эти слухи враньем, сообщает ТАСС .

«Я сижу дома, встала в семь утра, накормила кошек и собак, а сейчас пойду гулять с ними», — заявила Поргина.

Ранее в Сети появилась информация, что 77-летняя артистка попала в больницу из-за риска повторного инсульта на фоне нарушения кровоснабжения головного мозга.

Сообщалось, что якобы Поргина жаловалась на сильные головокружения. Кроме того, у нее начали неметь ноги.

Первый инсульт произошел у актрисы летом 2024 года. Тогда она провела в больнице 2 недели.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.