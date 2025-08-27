Для сотрудников домов культуры Подмосковья введут единую форменную одежду

Эскизы форменной одежды для сотрудников домов культуры Подмосковья разработали в рамках реализации масштабного проекта трансформации учреждений культуры «Умный ДК». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В ходе реализации проекта были представлены варианты форменной одежды для работников учреждений на основе брендбука Домов культуры Подмосковья. Комплекты для администраторов, технических специалистов, гардеробщиков и билетеров выполнены в едином фирменном стиле. Украшает форму индивидуальный логотип учреждения культуры, который размещается на специальных бейджах.

В ведомстве напомнили, что проект «Умный ДК» стартовал в регионе в текущем году и охватывает 50 домов культуры. Его задача — сделать учреждения культуры более доступными для жителей разных возрастов и категорий. В ДК-участниках проекта внедряют единый фирменный стиль оформления, запускают новые онлайн-сервисы и технологии. Так, в рамках проекта запущен новый цифровой сервис «Открытый ДК», благодаря которому у жителей региона появилась возможность забронировать помещение и оборудование в домах культуры для проведения мероприятий.

Больше информации о работе домов культуры Подмосковья размещено на информационном портале «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.